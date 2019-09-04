Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.
Они обсудят вопросы продвижения двустороннего стратегического партнерства, а также шаги по наращиванию взаимных товарных потоков.
Кроме того, лидеры обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, они тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи "Звезда".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.