Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T10:17Z
https://ria.ru/20190904/1558271594.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155827/13/1558271364_0:177:3012:1871_1036x0_80_0_0_7705d768ca30b0f3c2a3cea86ce2cf42.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди. Прямая трансляция

10:04 04.09.2019 (обновлено: 10:17 04.09.2019)
448
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.
Они обсудят вопросы продвижения двустороннего стратегического партнерства, а также шаги по наращиванию взаимных товарных потоков.
Кроме того, лидеры обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, они тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи "Звезда".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
1200013
Обсудить 1
Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокРоссияИндия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
РИА
Новости
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун
В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
Лента
новостей
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава администрации Зеленского пародировал Порошенко в ходе его выступления
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Евгений Дитрих: сшить страну дорогами
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Партнерство, глобальные проблемы, торговля: Путин и Моди провели переговоры
Сторонники партии Альтернатива для Германии
"Граждане второго сорта" голосуют за "Альтернативу для Германии"
LIVE: Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, пресс-конференция
Пресс-конференция Путина и Моди. Прямая трансляция
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Президент Украины Владимир Зеленский
Трамп может наказать Зеленского, забрав у него деньги МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
Лента новостейМолния