Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

Они обсудят вопросы продвижения двустороннего стратегического партнерства, а также шаги по наращиванию взаимных товарных потоков.

Кроме того, лидеры обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, они тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи "Звезда".