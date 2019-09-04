Абэ вылетел во Владивосток для участия в ВЭФ

ТОКИО, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в среду во Владивосток, где примет участие в пятном Восточном экономическом форуме и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По данным агентства Киодо, самолет японского лидера вылетел из международного аэропорта "Ханэда".

В преддверии своей поездки Абэ заявил журналистам, что "хотел бы на встрече с Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень". Переговоры лидеров Японии и России пройдут в четверг.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.