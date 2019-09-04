В Одесской области более 20 человек остаются в больнице после отравления

КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Более 20 человек остаются в больнице после отравления шаурмой в Одессой области, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Госслужбы по ЧС сообщила, что 30 человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы в Одесской области, затем число отравившихся выросло до 41.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 4 сентября в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них трое детей), которые употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района", - говорится в сообщении.