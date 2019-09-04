В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР

Осколки снарядов после обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Детский сад в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке оказался под обстрелом украинских силовиков, заявил в среду глава городской администрации Иван Приходько.

Были ли в здании дети, пока неизвестно.

Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики выпустили по окраинам Горловки 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра.