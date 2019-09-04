Новак посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости/Прайм. Глава Минэнерго РФ Александр Новак на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума источник, знакомый с планами министра.

Ранее в среду Новак сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" с коллегами перед визитом президента РФ Владимира Путина в королевство, запланированным на октябрь.