В ДНР сообщили о минометном обстреле силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские силовики в среду утром обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, выпустив при этом 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня утром с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов поселок шахты "6/7" и поселок шахты имени Гагарина (окраины Горловки - ред.) всего была выпущено 21 мина калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.