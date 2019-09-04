Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.

"На ВЭФ у региона запланирован ряд переговоров с иностранными делегациями, результатом которых может стать возможность региона реализовать свой инвестиционный потенциал в сфере добычи полезных ископаемых, деревопереработки и сельского хозяйства. У региона около 1 миллиона продуктивных земель, возможность совместно выращивать продукцию и поставлять на рынки АТР, в первую очередь, в Китай",- сказал Осипов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Он уточнил, что интерес к региону проявляют индийские и японские компании.

"На форуме хотим показать край, его инвестиционные возможности и потенциал. Он территориально близок к крупнейшим экономикам с большими объемами экспорта–импорта, но при этом по своим технологиям, экономическим показателям, международной торговли, выглядит так, как будто он удален. Наша задача вернуть его на эту карту через товарные и инвестиционные потоки. Забайкальскому краю нужны деньги, люди и идеи. Форум - это то место, где можно это продуктивно получить", - сказал собеседник агентства.