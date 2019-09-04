Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T11:55Z
https://ria.ru/20190904/1558270409.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/86/1558198638_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_15a6bc900b274a5fdd081fc5335aa3f2.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК

07:54 04.09.2019 (обновлено: 11:55 04.09.2019)
257
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
"На ВЭФ у региона запланирован ряд переговоров с иностранными делегациями, результатом которых может стать возможность региона реализовать свой инвестиционный потенциал в сфере добычи полезных ископаемых, деревопереработки и сельского хозяйства. У региона около 1 миллиона продуктивных земель, возможность совместно выращивать продукцию и поставлять на рынки АТР, в первую очередь, в Китай",- сказал Осипов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
00:00Восточный экономический форум
Азия на острове Русском. Какие сюрпризы готовит ВЭФ
Он уточнил, что интерес к региону проявляют индийские и японские компании.
"На форуме хотим показать край, его инвестиционные возможности и потенциал. Он территориально близок к крупнейшим экономикам с большими объемами экспорта–импорта, но при этом по своим технологиям, экономическим показателям, международной торговли, выглядит так, как будто он удален. Наша задача вернуть его на эту карту через товарные и инвестиционные потоки. Забайкальскому краю нужны деньги, люди и идеи. Форум - это то место, где можно это продуктивно получить", - сказал собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
Вчера, 10:11РИА Новости
Трутнев подчеркнул важность выставки "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
200000
Обсудить 0
Восточный экономический форумАлександр ОсиповЗабайкальский крайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, считает Путин
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре
АРЧК ищет пути сбыта продукции, произведенной на дальневосточных гектарах
Президент РФ Владимир Путин
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Внутри главного корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
"Вертолеты России" ждут решения Китая о создании нового тяжелого вертолета
Участники бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 сентября 2017
Россия и Китай хотят подписать договор о сервисцентре по ремонту вертолетов
Юрий Трутнев и Олег Кожемяко на открытии выставки Улицы Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума
Трутнев назвал ряд уникальных инструментов развития Дальнего Востока
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
Винченцо Трани
Италия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в Россию, заявил Трани
Контейнеры компании Fesco
Fesco и монгольская компания создадут совместное предприятие в 2020 году
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак посетит Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" перед визитом Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
Лента новостейМолния