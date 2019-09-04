Военные ВВО нашли пропавшего неделю назад в Приморье подростка

ЧИТА, 4 сен – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа нашли пропавшего неделю назад в Приморье подростка, сообщила пресс-служба ВВО.
"Четвертого сентября в 11.00 по местному времени в лесу Михайловского района Приморского края военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Сибирцево, после недели поисков нашли пропавшего без вести 15-летнего Василия Ковалева. Он находился на лесной пасеке в 5 километрах от села Отрадное", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что поисковые группы ранее не могли обследовать данный район из-за большого паводка на реке Лефан. Преодолеть вышедшую из берегов реку удалость только военнослужащим на автомобиле Урал.
Ковалев 23 августа ушел за грибами в лес в районе поселка Тигровый и не смог найти дорогу к дому.
"На поиски подростка решением командования Восточного венного округа было выделено 50 военнослужащих и 3 единицы автомобильной техники повышенной проходимости. Площадь района поиска составила около 80 квадратных километров", - отметили в пресс-службе.
Подростка передали бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Сейчас он находится в Михайловской центральной районной больнице.