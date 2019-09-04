Военные ВВО нашли пропавшего неделю назад в Приморье подростка

"Четвертого сентября в 11.00 по местному времени в лесу Михайловского района Приморского края военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Сибирцево, после недели поисков нашли пропавшего без вести 15-летнего Василия Ковалева. Он находился на лесной пасеке в 5 километрах от села Отрадное", - говорится в сообщении.