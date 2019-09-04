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РИА Новости

Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве в дела России

07:40 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкое издание Deutsche Welle заявило об объективности своей работы и отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ, следует из ответа издания на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства.
Копия документа опубликована на сайте Госдумы.
Ранее в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавил комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщал, что парламентарии видят факты вмешательства в том числе в публикациях Deutsche Welle о протестных акциях.
"Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", - говорится в документе за подписью главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна.
Он подчеркнул, что коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции телерадиокомпании, а сотрудники московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в этом вопросе.
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