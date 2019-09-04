Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве в дела России

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкое издание Deutsche Welle заявило об объективности своей работы и отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ, следует из ответа издания на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства.

Копия документа опубликована на сайте Госдумы.

Ранее в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавил комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщал, что парламентарии видят факты вмешательства в том числе в публикациях Deutsche Welle о протестных акциях.

"Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", - говорится в документе за подписью главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна.