В Волгоградской области один человек погиб, шесть пострадали в ДТП

ВОЛГОГРАД, 4 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом под Волгоградом, шесть пассажиров автобуса пострадали, водитель легковушки погиб, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, в среду в 5.15 по местному времени (4.15 мск) на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области водитель Renault Sandero из Калмыкии выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Москва - Элиста.
"В автобусе находилось 17 пассажиров, из них пострадали 6, двое госпитализированы. Водитель легкового автомобиля погиб", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС.
Как уточнили в комитете здравоохранения региона, в больницу доставили три человека. "Пассажиры автобуса - женщина 1970 года рождения с диагнозом ушиб левого плеча, женщина 1984 года рождения, мужчина 1964 года рождения - доставлены в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", - сообщили РИА Новости в ведомстве.