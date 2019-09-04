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РИА Новости
Восточный экономический форум

Новак посетит Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" перед визитом Путина

07:28 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что планирует в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" с коллегами перед визитом президента РФ Владимира Путина в королевство.
"Я планирую в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию для того, чтобы мы "сверили часы" перед визитом президента Путина в Саудовскую Аравию", - сказал Новак на полях Восточного экономического форума.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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Восточный экономический форумАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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