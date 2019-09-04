Сбербанк намерен договориться по урегулированию ситуации с долгом "Ютэйра"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк продолжает переговоры по урегулированию ситуации с долгами "Ютэйра", планирует достигнуть договоренностей до конца года, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию будут достигнуты", - прокомментировал Попов процесс урегулирования ситуации с кредитами "Ютэйра".

Авиакомпания "Ютэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "Ютэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку.

В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "Ютэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Позже, в мае, "Ютэйр" предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 миллиарда рублей на 35 лет под символические 0,01%. В конце июля компания представила новый, улучшенный план по реструктуризации кредитов, сообщали "Ведомости".