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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк намерен договориться по урегулированию ситуации с долгом "Ютэйра"

06:36 04.09.2019
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк продолжает переговоры по урегулированию ситуации с долгами "Ютэйра", планирует достигнуть договоренностей до конца года, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию будут достигнуты", - прокомментировал Попов процесс урегулирования ситуации с кредитами "Ютэйра".
Авиакомпания "Ютэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "Ютэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку.
В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "Ютэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Позже, в мае, "Ютэйр" предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 миллиарда рублей на 35 лет под символические 0,01%. В конце июля компания представила новый, улучшенный план по реструктуризации кредитов, сообщали "Ведомости".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумСбербанк РоссииЮТэйрРоссияЭкономика
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