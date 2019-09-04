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РИА Новости

Мантуров рассказал о выделении средств на стимулирование спроса на авто

05:59 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Около 19 миллиардов рублей на стимулирование спроса на автотранспортные средства предусмотрено проектом федерального бюджета на 2020 год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
"В проекте федерального бюджета на 2020 год предусмотрено почти 19 миллиардов рублей на мероприятия по стимулированию спроса на автотранспортные средства (льготное автокредитование и единая лизинговая субсидия)", - ответил министр на вопрос, сохранится ли поддержка автомобильного рынка в следующем году.
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АвтоДенис МантуровРоссияЭкономика
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