Мантуров рассказал о выделении средств на стимулирование спроса на авто

"В проекте федерального бюджета на 2020 год предусмотрено почти 19 миллиардов рублей на мероприятия по стимулированию спроса на автотранспортные средства (льготное автокредитование и единая лизинговая субсидия)", - ответил министр на вопрос, сохранится ли поддержка автомобильного рынка в следующем году.