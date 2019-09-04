Росатом внес в правительство план инфраструктурного развития Севморпути

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росатом внес в правительство РФ план инфраструктурного развития Северного морского пути до 2035 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нами внесен в правительство инфраструктурный план развития Северного морского пути", - сказал Лихачев в среду на заседании международного общественного совета Севморпути в рамках Восточного экономического форума.
Росатом в нынешнем году получил статус инфраструктурного оператора Севморпути.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
5 сентября 2017, 10:00РИА НовостиСеверный морской путьСеверный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России,кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Подробности – в инфографике Ria.ru.