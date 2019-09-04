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РИА Новости
Восточный экономический форум

Росатом внес в правительство план инфраструктурного развития Севморпути

05:36 04.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСеверный морской путь
Северный морской путь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Северный морской путь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росатом внес в правительство РФ план инфраструктурного развития Северного морского пути до 2035 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нами внесен в правительство инфраструктурный план развития Северного морского пути", - сказал Лихачев в среду на заседании международного общественного совета Севморпути в рамках Восточного экономического форума.
Росатом в нынешнем году получил статус инфраструктурного оператора Севморпути.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Северный морской путь
5 сентября 2017, 10:00РИА Новости
Северный морской путьСеверный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России,кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Подробности – в инфографике Ria.ru.
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Восточный экономический форумАлексей ЛихачевРосатомРоссияЭкономика
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