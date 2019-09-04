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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные привезли 350 школьных наборов в Алеппо

05:05 04.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 4 сен - РИА Новости. Российские военные привезли 350 школьных наборов в учебное заведение в восточную часть Алеппо, наиболее пострадавшую в ходе боев за освобождение города в конце 2016 года, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Харламов.
"Мы встретились с директором и учителями школы и поняли, что детям нужны рюкзаки и канцелярские принадлежности. Все это мы и привезли - 195 школьных наборов для мальчиков и 155 - для девочек", - отметил Харламов.
"Наша школа открылась после большого перерыва. Вы видите: вокруг очень много разрушенных домов, но восстановлением школы власти занимались в первую очередь. Спасибо, что и Россия помогает нам в восстановлении мирной жизни", - сказал директор учебного заведения Абдель Карим Маид.
Накануне сообщалось, что российские военные к началу учебного года подарили детям-сиротам более 100 школьных наборов. Портфели, тетради и альбомы для рисования получили ученицы школы в городе Сайедная в окрестностях Дамаска. Общеобразовательная школа под патронатом одного из известнейших на Ближнем Востоке монастырей работает с 1953 года. В ней обучаются 250 девочек в возрасте от семи до 17 лет, многие из которых остались без родителей в годы войны.
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Война в СирииСирияРоссияАлеппо
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