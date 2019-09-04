Каждый пятый смартфон на ВЭФ заражен вирусами, заявили в "Ростелекоме"

"Я по статистике могу сказать, что 20% телефонов, которые находятся в этом зале, заражены вредоносными программами, разными, в том числе теми, которые собирают пароли доступа. И такие базы потом продаются в даркнете и используются для преступных деяний", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ.