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РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Индии сообщил о прибытии во Владивосток на ВЭФ на русском языке

03:11 04.09.2019 (обновлено: 05:16 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по прибытии во Владивосток на ВЭФ написал у себя в твиттере на русском языке, что с нетерпением ждет участия в форуме.

"Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита", - написал он в Twitter.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладивостокИндияРоссияВ мире
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