Мадуро объявил о масштабных военных учениях на границе с Колумбией

"Я отдаю приказ стратегическому командованию армии Венесуэлы и всем приграничным военным подразделениям объявить оранжевый уровень угрозы перед лицом агрессии Колумбии по отношению к Венесуэле... А также провести с 10 по 28 сентября военные учения "Суверенитет и мир" на протяжении всей западной границы страны", - сказал Мадуро. Трансляция выступления велась в Twitter главы государства.

Президент Венесуэлы приказал в эти сроки привести в готовность всю систему вооружений, осуществить оперативное развертывание всех вооруженных сил. "Мораль и военная активность необходимы для того, чтобы Венесуэла сохранила свою безопасность, мир и спокойствие", - добавил Мадуро.

"Действующее правительство Колумбии не хочет мира, оно хочет войны, желает насилия. Мы сожалеем об этом. Колумбия теперь объявляет Венесуэлу инициатором 70-летней войны в Колумбии, несмотря на мирные договоренности, наши усилия по поддержанию мира, уважение к правительству и суверенитету Колумбии. 70 лет мы были жертвами войны в Колумбии. Мы приняли к себе 6 миллионов беженцев, спасающихся от этой войны, а наши граждане постоянно гибнут в приграничных конфликтах от рук вооруженных колумбийских группировок, контрабандистов", - подчеркнул Мадуро.