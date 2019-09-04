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РИА Новости

Мадуро объявил о масштабных военных учениях на границе с Колумбией

03:07 04.09.2019 (обновлено: 03:45 04.09.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных учениях на границе с Колумбией в период с 10 по 28 сентября, выступая перед преподавателями и кадетами военной академии.

"Я отдаю приказ стратегическому командованию армии Венесуэлы и всем приграничным военным подразделениям объявить оранжевый уровень угрозы перед лицом агрессии Колумбии по отношению к Венесуэле... А также провести с 10 по 28 сентября военные учения "Суверенитет и мир" на протяжении всей западной границы страны", - сказал Мадуро. Трансляция выступления велась в Twitter главы государства.

Президент Венесуэлы приказал в эти сроки привести в готовность всю систему вооружений, осуществить оперативное развертывание всех вооруженных сил. "Мораль и военная активность необходимы для того, чтобы Венесуэла сохранила свою безопасность, мир и спокойствие", - добавил Мадуро.
По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных Стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией.
"Действующее правительство Колумбии не хочет мира, оно хочет войны, желает насилия. Мы сожалеем об этом. Колумбия теперь объявляет Венесуэлу инициатором 70-летней войны в Колумбии, несмотря на мирные договоренности, наши усилия по поддержанию мира, уважение к правительству и суверенитету Колумбии. 70 лет мы были жертвами войны в Колумбии. Мы приняли к себе 6 миллионов беженцев, спасающихся от этой войны, а наши граждане постоянно гибнут в приграничных конфликтах от рук вооруженных колумбийских группировок, контрабандистов", - подчеркнул Мадуро.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
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Николас МадуроВенесуэлаКолумбияВ мире
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