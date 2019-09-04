Попова: вакцинация помогла увеличить среднюю продолжительность жизни в мире

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 20 лет благодаря вакцинации, от некоторых инфекций, например оспы, удалось избавиться полностью, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Благодаря вакцинопрофиклактике средняя продолжительность жизни населения в мире увеличилась на 20-30 лет", - рассказала Попова.
Она отметила, что благодаря вакцинации была ликвидирована оспа, а большинство государств стали территориями, свободными от полиомиелита.
"В России, например, заболеваемость дифтерией снизилась в 5 тысяч раз по сравнению с допрививочным периодом, краснухой – в 6 тысяч, столбняком – в 90 раз, коклюшем – в 56, а острым гепатитом В – в 45 раз", - уточнила Попова.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.