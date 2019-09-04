Попова: вакцинация помогла увеличить среднюю продолжительность жизни в мире

"В России, например, заболеваемость дифтерией снизилась в 5 тысяч раз по сравнению с допрививочным периодом, краснухой – в 6 тысяч, столбняком – в 90 раз, коклюшем – в 56, а острым гепатитом В – в 45 раз", - уточнила Попова.