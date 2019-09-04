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РИА Новости
Восточный экономический форум

Fesco рассчитывает консолидировать ж/д оператора "Русская тройка"

01:21 04.09.2019 (обновлено: 10:31 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Fesco
Контейнеровоз Fesco
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Контейнеровоз Fesco. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российская транспортная группа Fesco до конца 2019 года рассчитывает консолидировать ж/д оператора "Русская тройка", сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин на площадке Восточного экономического форума.
РЖД в июле не смогли продать на аукционе все принадлежащие им 25% плюс одна акция в железнодорожном операторе "Русская тройка" из-за отсутствия заявок. До этого дату проведения аукциона несколько раз переносили.
"Да, мы сохраняем интерес, ждем, когда РЖД закончат свои корпоративные процедуры и будут готовы вернуться к реализации актива. Мы со своей стороны готовы, внутренние корпоративные процедуры провели", - сообщил Исурин.
"Я очень на это надеюсь", - сказал он в ответ на вопрос, ожидается ли закрытие сделки до конца года.
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Стартовая цена продажи 25% плюс одна акция "Русской тройки" составляла 622 миллиона рублей. Минимальная цена - 527,304 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5 миллионов рублей за исключением первого в 3 миллиона рублей и последнего в 4,695 миллиона рублей.
Победителем аукциона планировалось признать участника, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Однако по преимущественному праву купить этот пакет по цене победителя аукциона могла Fesco (ей принадлежит 75% минус одна акция "Русской тройки"). Если группа отказалась бы, то этот пакет мог бы приобрести победитель торгов.
АО "Русская тройка" основано в ноябре 2004 года. Компания располагает парком длиннобазных 60-футовых и 80-футовых фитинговых платформ.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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