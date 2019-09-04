Корбин потребовал скорейшего принятия закона о запрете Brexit без сделки

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин требует, чтобы законопроект о предотвращении выхода Британии из ЕС без соглашения был принят раньше, чем будет рассмотрен вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.

В ночь на среду британский парламент проголосовал за то, чтобы взять на себя контроль за процессом Brexit, который ранее находился в руках правительства. Как ожидается, закон о предотвращении Brexit без сделки будет рассмотрен в среду.

После оглашения результатов голосования премьер Борис Джонсон заявил о внесении документа о проведении досрочных выборов в парламент, что, по его мнению, может исправить ситуацию и позволит вывести страну из ЕС на условиях Британии.

"Это (результаты голосования) показывает, что у сторонников выхода из ЕС без сделки нет большинства в парламенте… Закон о предотвращении Brexit без сделки должен быть принят перед тем, как как будет рассмотрен вопрос о выборах. Если Джонсон хочет провести выборы, он должен сначала дождаться утверждения нового закона (о предотвращении Brexit без сделки)", - сказал Корбин, выступая в парламенте.

Лидер лейбористов добавил, что если Джонсон хочет обеспечить легитимность своих действий, он должен вынести свою программу по Brexit на референдум.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон в понедельник призывал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.