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РИА Новости

Корбин потребовал скорейшего принятия закона о запрете Brexit без сделки

00:51 04.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин требует, чтобы законопроект о предотвращении выхода Британии из ЕС без соглашения был принят раньше, чем будет рассмотрен вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.
В ночь на среду британский парламент проголосовал за то, чтобы взять на себя контроль за процессом Brexit, который ранее находился в руках правительства. Как ожидается, закон о предотвращении Brexit без сделки будет рассмотрен в среду.
После оглашения результатов голосования премьер Борис Джонсон заявил о внесении документа о проведении досрочных выборов в парламент, что, по его мнению, может исправить ситуацию и позволит вывести страну из ЕС на условиях Британии.
"Это (результаты голосования) показывает, что у сторонников выхода из ЕС без сделки нет большинства в парламенте… Закон о предотвращении Brexit без сделки должен быть принят перед тем, как как будет рассмотрен вопрос о выборах. Если Джонсон хочет провести выборы, он должен сначала дождаться утверждения нового закона (о предотвращении Brexit без сделки)", - сказал Корбин, выступая в парламенте.
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Лидер лейбористов добавил, что если Джонсон хочет обеспечить легитимность своих действий, он должен вынести свою программу по Brexit на референдум.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
Джонсон в понедельник призывал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.
Ввиду предстоящего замораживания работы парламента со следующей недели и до середины октября законопроект для вступления в силу должен пройти все законодательные стадии уже к следующему понедельнику. Несмотря на то что противников "жесткого" Brexit в обеих палатах большинство, его сторонники, особенно в палате лордов, вероятно, будут всячески затягивать процесс с тем, чтобы в итоге времени на принятие законопроекта не осталось.
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