Омичку обвинили в экстремизме, когда она пожаловалась на травлю сына

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Мария Семенова. В декабре прошлого года жительница Омска Наталья Граф рассказала в соцсетях о конфликте своего сына с администрацией гимназии № 62: постоянное давление со стороны педагогов и директора привело к тому, что школьник оказался в неврологическом отделении больницы, а после лечения перешел в другое учебное заведение. Наталья Граф попыталась в судебном порядке взыскать с администрации школы средства, потраченные на восстановление здоровья. Вместо этого в конце августа она получила вызов в Центр по борьбе с экстремизмом — в прокуратуру поступила жалоба, что она возбуждает ненависть к социальной группе "педагоги".

"Мужчина должен извиниться"

Конфликт начался в декабре 2018-го, когда во время урока технологии школьников отправили чистить снег. Сын Натальи, 14-летний Евгений (имя изменено), почувствовал себя плохо и пошел домой. "Сообщить о проблеме со здоровьем было некому. Дети находились на улице одни, без присмотра, учитель технологии остался в помещении школы с другой частью класса" — так Наталья описала ситуацию в соцсетях.

После этого Женю публично отчитала классный руководитель. В процессе разбирательства педагогу показалось, что школьник записывает ее на диктофон. Она потребовала извинений, Женя пытался доказать, что не виноват. Конфликт нарастал как снежный ком. Классный руководитель заявила, что откажется от класса, где учится Женя, и не будет проводить там уроки, директор встала на сторону педагога.

Наталья узнала о происходящем случайно: "Зашла в мессенджере в общую "болтушку" класса, а меня, оказывается, из нее исключили. Подумала — ошибка. Позвонила одной из родительниц — и… нет, не ошибка. Просто там обсуждают моего ребенка. Без меня. И вопрос стоит следующим образом: либо из класса уходит учительница, либо Женя. Назначено классное собрание".

Граф надеялась, что конфликт удастся урегулировать, однако ситуация только усугублялась. "В то, что происходило дальше, я до сих пор не могу поверить. Мне кажется это бредом, сюрреализмом, дурным сном. Вместо уроков Женю водят на беседы к директору и завучу, где настаивают на том, что он должен принести извинения. Директор гимназии заявляет, что учитель обратился к ней за помощью и она его будет защищать, а Женя лжет и она ему не верит. "Мужчина должен извиниться, даже если он не прав, потому что он мужчина", — передает слова директора Наталья.

Пойти на мировую

В конце концов Женя действительно попытался извиниться, но классный руководитель не пожелала его слушать. На следующее утро ему стало плохо, мать отвезла сына в больницу, его госпитализировали в неврологическое отделение. После этого Граф обратилась с жалобами в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка, а также в департамент образования.

© Фото : из личного архива Натальи Граф Направление на госпитализацию © Фото : из личного архива Натальи Граф Направление на госпитализацию

Благодаря терапии в стационаре и общению с психологами состояние Жени улучшилось. Сейчас он учится в другой школе. Наталья же подала в суд на гимназию № 62, чтобы возместить средства, потраченные на лечение сына.

"Проверка Министерства образования подтвердила, что действиями педагога был причинен вред здоровью ребенка, и я подала в суд просьбу взыскать с администрации гимназии деньги, потраченные на лечение. Нам предложили заключить мировое соглашение. Я согласилась, но директор гимназии категорически отказалась, заявив, что не согласна с выводами проверки, и попросила назначить судебно-медицинскую экспертизу. Уже пять месяцев мы ждем ее результатов", — рассказала РИА Новости Наталья.

"Пропагандирует оружие"

Хотя Женя уже восемь месяцев не учится в 62-й школе, взаимоотношения семьи Граф с администрацией учебного учреждения лишь обострились.

Конец августа этого года. Наталья была на работе, когда в дверь позвонила полиция — ей сообщил об этом по телефону перепуганный Женя. Вручили повестку с требованием явиться в Центр по противодействию экстремизму: некий родительский комитет "Росток" обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Натальи Граф, потому что она "пропагандирует оружие" и "возбуждает ненависть к педагогам".

"Когда к нам пришли сотрудники Центра "Э", меня не было дома. Для Жени это стало потрясением, он всю ночь не мог уснуть, видимо, нахлынули воспоминания", — делится подробностями Наталья. Хотя жалоба подана от лица родительского комитета "Росток", по сути, она анонимная. Дело в том, что организации с таким названием не существует. В гимназии № 62 РИА Новости прокомментировали, что ничего не знают об этом родительском комитете, также он нигде не зарегистрирован как юридическое лицо.

"Журналистка Наталья Граф на своей странице в фейсбуке публикует информацию, которая содержит призыв к оружию, агитацию решать межличностные конфликты с помощью насилия или самоубийства", — сказано в заявлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

Суть в том, что в декабре 2018-го Наталья, описывая состояние сына, написала в соцсети, что такая несправедливость может спровоцировать подростка взяться за оружие или покончить жизнь самоубийством. Эти слова и послужили основанием для обращения в прокуратуру. "Граф распространяет ложную информацию о педагогах гимназии № 62. Тем самым разжигает ненависть к определенной социальной группе в своих личных целях", — уточняется в жалобе.

Сама Наталья Граф уверена, что за обращением стоит руководство гимназии № 62. "Там указан мой домашний адрес, который никто, кроме моих близких родственников и руководства гимназии, не знает. Он не совпадает с местом прописки, я не оставляла его в открытом доступе. Даже повестки из суда приходят по месту прописки", — объясняет она.

© Фото : из личного архива Натальи Граф Наталья Граф, мать Евгения © Фото : из личного архива Натальи Граф Наталья Граф, мать Евгения

Впрочем, в учебном заведении эту информацию опровергают. "Нам ничего не известно о том, что кто-то из учителей писал жалобы", — заверили РИА Новости в гимназии.

"Как можно проверять анонимки?"

Возбудят ли уголовное дело против Натальи, неясно. В Управлении МВД по Омской области РИА Новости проинформировали, что сейчас проводится проверка. Однако эксперт-лингвист Юлия Сафонова уверена, что Наталью нельзя заподозрить в экстремизме.

"Центр "Э" не может обойтись без проверки. При этом анонимные жалобы не рассматриваются, кроме экстренных случаев, когда человек звонит и говорит, что видел, как закладывают мину. Если центр установил, что указанного родительского комитета не существует, на этом надо было и закончить дело. Как можно проверять анонимки?" — недоумевает Сафонова.

Эксперт подчеркнула, что конфликт семьи Граф с гимназией — личный, а значит, здесь экстремизм исключен. "Она (Наталья Граф. — Прим. ред.) описывает гипотетическое состояние ребенка, близкого к суициду. Вот и все. Здесь экстремизма быть не может", — не сомневается Сафонова.

Наталья Граф недоумевает, почему ее жалобы в городской департамент образования оставались без внимания в течение нескольких месяцев, в то время как заявление несуществующего родительского комитета "Росток" рассмотрели в тот же день. "Учителя и дети уходят из школы, а департамент образования почему-то никак не реагирует. Когда я к ним обратилась за помощью, они отвечали более трех месяцев. Я писала просьбы от своего имени, и по ним долго не могли провести проверку, а по анонимному заявлению все почему-то начали работать прямо в день поступления".

"Ты позоришь всех"

Наталья Граф — не единственная, у кого возник конфликт с гимназией. Как утверждают родители других учеников, они неоднократно просили чиновников проверить работу школы и ее директора Марины Дюковой.

Светлана Яковлева, мать бывшего ученика, сообщила РИА Новости, что классный руководитель регулярно оскорбляла ее сына и однажды ударила по голове. "Она говорила ему: "Ты тупой, двоечник, ты недостоин учиться в этом классе, ты позоришь всех". Сын не рассказывал ничего об этом, но я стала замечать, что, когда надо идти на ее урок, у него то живот, то давление, то сердце, то головные боли. О том, что она дала ему подзатыльник, я узнала, уже когда мы ушли из школы", — вспоминает Светлана.

По состоянию здоровья ее сыну приходилось часто пропускать занятия, это отразилось на успеваемости, что повлекло недовольство администрации. "Меня вызвала директор, сказала, что, если я не приму меры, поставит нас на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Она неоднократно выживала учеников из школы, а у меня на тот момент не было ни сил, ни желания бороться", — разводит руками Светлана.

Ирина Михайлова (имя изменено) забрала сына-семиклассника из гимназии два года назад. "К нему придирались, занижали оценки, настраивали против него весь класс. Обычно он говорил, что все нормально, но один раз сорвался: "Я больше не пойду в школу! Меня обзывают, а учителя это поддерживают, я не хочу делать уроки, потому что мне все равно поставят тройку!" После этого Ирина забрала ребенка: "Мне было проще перевести его в другую школу".

Мама еще одного бывшего ученика Елена Исаева вспоминает, что сын пришел расстроенным, после того как его и еще нескольких детей при всем классе отчитали за брюки, ставшие коротковатыми к концу учебного года, и стоптанные ботинки. В следующем году ситуация ухудшилась: ребенок плакал и кричал, что ни за что не пойдет в школу. Елене так и не удалось узнать у него, что именно случилось. Врач поставил диагноз "невроз". Елена рассказала об этом в школе, попросила отнестись с пониманием, но в ответ услышала: "У них у всех невроз, займитесь его мотивацией".

Нарекания есть не только у родителей. Некоторые бывшие учителя школы уверяют, что часть педагогов входила в круг директора, а остальных ждал жесткий прессинг. "Кому-то могут дать премию 200 рублей, а кому-то — сорок тысяч. Директор с нами, педагогами, даже не здоровается. Почему учителя гимназии № 62 такие нервные? Потому что они постоянно находятся под грузом многочисленных требований. Был абсурдный случай. Мы по приказу директора делали клумбу. Директор вышла, посмотрела и ушла. И тут бежит завхоз: "Вырывайте цветы, ей не понравилось" — так бывший преподаватель Светлана Булгакова описала обстановку в школе в обращении к губернатору (имеется в распоряжении РИА Новости).

Как сообщают местные СМИ, министр образования Омской области Татьяна Дернова недовольна поведением администрации гимназии. Однако, по собственному признанию, министр не имеет других рычагов давления на сотрудников школы, кроме разъяснений и встреч. "Скажу одним словом: я возмущена. Мне стыдно, что эта история продолжается", — призналась она.