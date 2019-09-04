Россияне рассказали, в каких регионах живут самые гостеприимные люди

Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж". 12 июня 2017

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Три четверти путешественников считаю россиян гостеприимной нацией, а главным признаком радушия - готовность помочь в сложной ситуации, сообщает Biletix.

Сервис для путешественников провел опрос своих пользователей на тему: какие черты гостеприимства свойственны россиянам. В исследовании приняли участие 1601 человек.

Ответ "Готовность бескорыстно помочь в сложной ситуации" встретился чаще всего (43%). Помимо бескорыстности, респонденты отметили дружелюбие (35%). Вежливыми, улыбчивыми и любезными охарактеризовал россиян каждый десятый респондент (11%).

В целом, 75% респондентов опроса заявили, что считают россиян гостеприимной нацией, 16% не согласились с этим утверждением и еще 9% воздержались от ответа.

По мнению участников опроса, самые гостеприимные люди живут на Кавказе и в южных регионах России (32%), на втором месте – Сибирь (17%), на третьем – центральная Россия (10%).