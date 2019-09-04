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РИА Новости
Туризм

Россияне рассказали, в каких регионах живут самые гостеприимные люди

09:30 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж". 12 июня 2017
Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Три четверти путешественников считаю россиян гостеприимной нацией, а главным признаком радушия - готовность помочь в сложной ситуации, сообщает Biletix.
Сервис для путешественников провел опрос своих пользователей на тему: какие черты гостеприимства свойственны россиянам. В исследовании приняли участие 1601 человек.
Ответ "Готовность бескорыстно помочь в сложной ситуации" встретился чаще всего (43%). Помимо бескорыстности, респонденты отметили дружелюбие (35%). Вежливыми, улыбчивыми и любезными охарактеризовал россиян каждый десятый респондент (11%).
В целом, 75% респондентов опроса заявили, что считают россиян гостеприимной нацией, 16% не согласились с этим утверждением и еще 9% воздержались от ответа.
По мнению участников опроса, самые гостеприимные люди живут на Кавказе и в южных регионах России (32%), на втором месте – Сибирь (17%), на третьем – центральная Россия (10%).
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На вопрос о готовности лично помочь на улице иностранному путешественнику, нуждающемуся в помощи (турист не может разобраться в карте города, не может приобрести товар или услугу из-за незнания языка и пр.), 89% респондентов ответили положительно, 1% - отрицательно и еще 11% сказали, что их решение будет зависеть от конкретной ситуации.
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