Эксперты выяснили, как путешественники поколения Z используют Instagram

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Более 80% молодых людей до 25 лет ориентируется на Instagram при планировании путешествий, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты онлайн-сервиса провели опрос среди пользователей разных возрастных групп, чтобы выяснить, какую роль Instagram играет в планировании путешествий. Выяснилось, что 82% представителей поколения Z (до 25 лет) ориентируется именно на него. Это сильно отличается от поведения туристов других возрастных групп. Меньше четверти миллениалов и пользователей интернет старше 45 лет вдохновляются фотографиями и видео из этой социальной сети при выборе направления.
Среди молодежи 71% респондентов ответили, что заходят в приложение каждый день, половина опрошенных следит хотя бы за одним тревел-блогером.
При этом только половина туристов-миллениалов поступает так же, а 36% более старших путешественников вовсе не пользуется Instagram.
"Чем моложе путешественники, тем чаще они пользуются Instagram, как источником вдохновения для своих поездок. Миллениалы и представители поколения X чаще покупают готовые туры, могут включить в программу организованные экскурсии, — комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.
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По его словам, путешественники возрастом до 25 лет хотят повторить популярные фото, сделать красивые кадры в интересных локациях и выложить их у себя в профиле. Только 16% таких туристов не делятся подобным контентом. Среди миллениалов и путешественников старше 45 лет таких намного больше — 28% и 44% соответственно.