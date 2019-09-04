Эксперты выяснили, как путешественники поколения Z используют Instagram

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Более 80% молодых людей до 25 лет ориентируется на Instagram при планировании путешествий, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты онлайн-сервиса провели опрос среди пользователей разных возрастных групп, чтобы выяснить, какую роль Instagram играет в планировании путешествий. Выяснилось, что 82% представителей поколения Z (до 25 лет) ориентируется именно на него. Это сильно отличается от поведения туристов других возрастных групп. Меньше четверти миллениалов и пользователей интернет старше 45 лет вдохновляются фотографиями и видео из этой социальной сети при выборе направления.

Среди молодежи 71% респондентов ответили, что заходят в приложение каждый день, половина опрошенных следит хотя бы за одним тревел-блогером.

При этом только половина туристов-миллениалов поступает так же, а 36% более старших путешественников вовсе не пользуется Instagram.

"Чем моложе путешественники, тем чаще они пользуются Instagram, как источником вдохновения для своих поездок. Миллениалы и представители поколения X чаще покупают готовые туры, могут включить в программу организованные экскурсии, — комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.