Депутат Рады попалась на интимной переписке во время заседания

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады и член партии "Слуга народа" Елена Криворучкина попала в объектив во время любовной переписки прямо на заседании украинского парламента. Об этом сообщает "Страна.ua".
Сразу после того, как парламентарии во время сессии проголосовали за внесение поправок в законопроект о депутатской неприкосновенности, Криворучкина приступила к переписке с абонентом, который в ее мессенджере сохранен как "Любимый".
Засняли любовную переписку в Раде 😍— СТРАНА.ua (@stranaua) September 3, 2019
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"Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное", — написал депутату ее собеседник.
Криворучкина ответила партнеру по переписке, что сильно его любит. После этого он поинтересовался, где она сейчас находится.
"Неприкосновенность сняли. <…> Я на заседании Верховной рады", — написала депутат. Сразу же после этого она перевернула телефон.