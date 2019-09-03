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РИА Новости

Депутат Рады попалась на интимной переписке во время заседания

21:40 03.09.2019 (обновлено: 23:42 03.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады и член партии "Слуга народа" Елена Криворучкина попала в объектив во время любовной переписки прямо на заседании украинского парламента. Об этом сообщает "Страна.ua".
Сразу после того, как парламентарии во время сессии проголосовали за внесение поправок в законопроект о депутатской неприкосновенности, Криворучкина приступила к переписке с абонентом, который в ее мессенджере сохранен как "Любимый".
"Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное", — написал депутату ее собеседник.
Криворучкина ответила партнеру по переписке, что сильно его любит. После этого он поинтересовался, где она сейчас находится.
"Неприкосновенность сняли. <…> Я на заседании Верховной рады", — написала депутат. Сразу же после этого она перевернула телефон.
Заседание Верховной рады Украины
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И что тут такого?
3 сентября, 22:01
ПСПетр Симонов
1621103
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