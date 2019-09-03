Депутат Рады попалась на интимной переписке во время заседания

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады и член партии "Слуга народа" Елена Криворучкина попала в объектив во время любовной переписки прямо на заседании украинского парламента. Об этом сообщает Депутат Верховной рады и член партии "Слуга народа" Елена Криворучкина попала в объектив во время любовной переписки прямо на заседании украинского парламента. Об этом сообщает "Страна.ua"

Сразу после того, как парламентарии во время сессии проголосовали за внесение поправок в законопроект о депутатской неприкосновенности, Криворучкина приступила к переписке с абонентом, который в ее мессенджере сохранен как "Любимый".

Засняли любовную переписку в Раде 😍

Подробности по ссылке -https://t.co/wRseIknlXk — СТРАНА.ua (@stranaua) September 3, 2019

"Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное", — написал депутату ее собеседник.

Криворучкина ответила партнеру по переписке, что сильно его любит. После этого он поинтересовался, где она сейчас находится.