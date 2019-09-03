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РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемому в получении взятки калининградскому чиновнику

20:31 03.09.2019 (обновлено: 23:03 03.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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КАЛИНИНГРАД, 3 сен - РИА Новости. Суд продлил на пять месяцев арест первому заместителю главы администрации Черняховского городского округа Калининградской области Александру Казимирскому, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Черняховского городского суда.
По версии следствия, 26 февраля этого года чиновник получил взятку 1,8 миллиона рублей от генподрядчика по муниципальному контракту, который был заключен по целевой программе "Формирование современной городской среды", за подписание актов выполненных работ по этому контракту. Полицейские задержали подозреваемого в его рабочем кабинете после того, как руководитель фирмы передал ему деньги. Казимирскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Ранее постановлением Ленинградского районного суда Калининграда от 28 февраля 2019 года в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением Черняховского городского суда избранная мера пресечения продлена, установлен срок содержания под стражей до 7 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении муниципального служащего было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя). В случае признания его виновным, ему может грозить наказание сроком до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
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