Суд продлил арест обвиняемому в получении взятки калининградскому чиновнику

КАЛИНИНГРАД, 3 сен - РИА Новости. Суд продлил на пять месяцев арест первому заместителю главы администрации Черняховского городского округа Калининградской области Александру Казимирскому, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Черняховского городского суда.

По версии следствия, 26 февраля этого года чиновник получил взятку 1,8 миллиона рублей от генподрядчика по муниципальному контракту, который был заключен по целевой программе "Формирование современной городской среды", за подписание актов выполненных работ по этому контракту. Полицейские задержали подозреваемого в его рабочем кабинете после того, как руководитель фирмы передал ему деньги. Казимирскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Ранее постановлением Ленинградского районного суда Калининграда от 28 февраля 2019 года в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением Черняховского городского суда избранная мера пресечения продлена, установлен срок содержания под стражей до 7 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.