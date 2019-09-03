В Лондоне в аэропорту Гатвик задерживаются рейсы из-за проблем с багажом

ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. В лондонском аэропорту Гатвик наблюдаются задержки рейсов на срок до восьми часов из-за сбоя в работе багажной ленты, следует из публикаций пассажиров в социальных сетях.

Как отмечают пассажиры, проблемы начались рано утром во вторник и продолжаются во второй половине дня. Некоторые самолеты были вынуждены вылететь без багажа на борту. В северном терминале аэропорта образовались внушительные очереди, пассажиры ожидают посадки по пять-восемь часов.

Администрация аэропорта принесла извинения за доставленные неудобства, лишь к вечеру устранив неполадки в работе багажной ленты.