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РИА Новости
Туризм

В Лондоне в аэропорту Гатвик задерживаются рейсы из-за проблем с багажом

20:25 03.09.2019
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© AP Photo / Alastair GrantАэропорт Лондона Гатвик
Аэропорт Лондона Гатвик
© AP Photo / Alastair Grant
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. В лондонском аэропорту Гатвик наблюдаются задержки рейсов на срок до восьми часов из-за сбоя в работе багажной ленты, следует из публикаций пассажиров в социальных сетях.
Как отмечают пассажиры, проблемы начались рано утром во вторник и продолжаются во второй половине дня. Некоторые самолеты были вынуждены вылететь без багажа на борту. В северном терминале аэропорта образовались внушительные очереди, пассажиры ожидают посадки по пять-восемь часов.
Администрация аэропорта принесла извинения за доставленные неудобства, лишь к вечеру устранив неполадки в работе багажной ленты.
Тем не менее, вечером в аэропорту все еще наблюдаются очереди и скопление большого количества людей.
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