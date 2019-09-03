Полиция завела дело после массовой гибели животных в оренбургском приюте

УФА, 3 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после массовой гибели кошек и собаки в оренбургском приюте для животных, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

В конце августа в поселке Южный Оренбурга в городском приюте для животных обнаружили мертвыми 65 кошек и собаку. Полиция и прокуратура организовали проверку. В приюте агентству сообщали о госпитализации трех волонтеров с признаками отравления.

"Полицейские осмотрели место происшествия, в помещении на цокольном этаже, где были обнаружены трупы животных, стоял запах химикатов. Кошки и собака погибли в следствии воздействия неизвестного вещества. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело", - сообщает оренбургская полиция.