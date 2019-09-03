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РИА Новости

Рябков обсудил с послом Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

19:09 03.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в РФ Гарри Кореном ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы контроля за вооружениями, сообщили в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по широкой повестке дня, включая актуальные вопросы международных отношений, нераспространенческой тематики с акцентом на обстановку в ближневосточном регионе. Рассмотрены также некоторые аспекты ситуации в сфере контроля над вооружениями", - отметили в МИД по итогам встречи.
Создание в регионе Ближнего востока зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) остается одним из главных нерешенных вопросов сферы нераспространения и контроля над вооружениями. Проведение профильной конференции несколько раз откладывалось, однако в конце мая было объявлено, что она запланирована на 18-22 ноября в Нью-Йорке. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конференция может состояться ближе к концу 2019 года. При этом он отметил, что Москва не хотела бы, чтобы Израиль отказался от участия в форуме.
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