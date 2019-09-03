Посол КНР встретился с представителями Общества российско-китайской дружбы

Чжан Ханьхуэй напомнил, что в этом году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики, а также 70-я годовщина установления дипломатических отношений между КНР и Россией. Наши страны - соседи, исторический опыт которых говорит о безальтернативности наших дружеских отношений, характеризующихся взаимным уважением, равноправием, взаимной выгодой. В последние годы поддерживается высокий уровень двусторонних отношений, укрепляются контакты на высоком уровне, сотрудничество и связи динамично развиваются в различных сферах и уже дали большие результаты.