Посол КНР встретился с представителями Общества российско-китайской дружбы

МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй встретился в московской дипмиссии с представителями Общества российско-китайской дружбы и китаеведами. Гостями стали председатель Общества Иван Мельников и его первый заместитель Галина Куликова, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин и другие.
Чжан Ханьхуэй напомнил, что в этом году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики, а также 70-я годовщина установления дипломатических отношений между КНР и Россией. Наши страны - соседи, исторический опыт которых говорит о безальтернативности наших дружеских отношений, характеризующихся взаимным уважением, равноправием, взаимной выгодой. В последние годы поддерживается высокий уровень двусторонних отношений, укрепляются контакты на высоком уровне, сотрудничество и связи динамично развиваются в различных сферах и уже дали большие результаты.
Чжан Ханьхуэй заявил, что в условиях переменчивой мировой обстановки Китаю и России следует придерживаться совместных позиций, отстаивать национальные интересы и достоинство, нацеленные на благоприятное будущее.
Иван Мельников поблагодарил Чжан Ханьхуэя за организацию встречи и заявил, что в настоящее время двусторонние отношения находятся на наилучшем в истории уровне. Объем торговли уже превысил 100 миллиардов долларов и обозначена новая целевая отметка в 200 миллиардов. Ведется активное сотрудничество в энергетической, военной, высокотехнологичной сферах, обогащается межпарламентское общение.