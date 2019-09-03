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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол КНР встретился с представителями Общества российско-китайской дружбы

19:04 03.09.2019 (обновлено: 19:17 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй встретился в московской дипмиссии с представителями Общества российско-китайской дружбы и китаеведами. Гостями стали председатель Общества Иван Мельников и его первый заместитель Галина Куликова, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин и другие.
Чжан Ханьхуэй напомнил, что в этом году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики, а также 70-я годовщина установления дипломатических отношений между КНР и Россией. Наши страны - соседи, исторический опыт которых говорит о безальтернативности наших дружеских отношений, характеризующихся взаимным уважением, равноправием, взаимной выгодой. В последние годы поддерживается высокий уровень двусторонних отношений, укрепляются контакты на высоком уровне, сотрудничество и связи динамично развиваются в различных сферах и уже дали большие результаты.
Чжан Ханьхуэй заявил, что в условиях переменчивой мировой обстановки Китаю и России следует придерживаться совместных позиций, отстаивать национальные интересы и достоинство, нацеленные на благоприятное будущее.
Иван Мельников поблагодарил Чжан Ханьхуэя за организацию встречи и заявил, что в настоящее время двусторонние отношения находятся на наилучшем в истории уровне. Объем торговли уже превысил 100 миллиардов долларов и обозначена новая целевая отметка в 200 миллиардов. Ведется активное сотрудничество в энергетической, военной, высокотехнологичной сферах, обогащается межпарламентское общение.
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Россия-Китай: ГлавноеЧжан ХаньхуэйКитайРоссия
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