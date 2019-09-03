Дороги отремонтировали в 14 городских округах Подмосковья

"В муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие на 426 участках протяженностью более 400 километров. Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1,8 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, что составляет почти 90% от общего плана ремонта дорожной сети в этом году", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры.