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РИА Новости
Новости Подмосковья

Дороги отремонтировали в 14 городских округах Подмосковья

18:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевРабочий проверяет уровень дорожного покрытия
Рабочий проверяет уровень дорожного покрытия
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Подмосковье укладку асфальтобетонного покрытия полностью завершили в 14 муниципальных образованиях. В этих муниципалитетах произвели ремонт свыше 420 дорог, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
"В муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие на 426 участках протяженностью более 400 километров. Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1,8 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, что составляет почти 90% от общего плана ремонта дорожной сети в этом году", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры.
Также Алексей Гержик уточнил, что еще продолжается ремонт 94 автомобильных дорог.
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Лидерами по объему проведенных работ стали Сергиев Посад (51 участок длиной 89 километров), Ступино (42 участка длиной 60 километров), Мытищи (120 участков длиной 35 километров) и Шаховская (38 участков длиной 31 километр).
Как сообщил министр, на сегодняшний день заменили покрытие на 1435 участках муниципальных дорог протяженностью порядка 670 километров. Ремонт муниципальных дорог завершили в 52 городских округах, среди них Коломенский округ (59 участков длиной 21,8 километра), Воскресенский округ (52 участка длиной 17,4 километра), Красногорск (55 участков длиной 23 километра) и Долгопрудный (27 участков протяженностью 8,1 километра).
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 39 муниципальных образованиях Московской области отремонтировано 375 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысячи километров.
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