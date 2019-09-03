Дороги отремонтировали в 14 городских округах Подмосковья

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Подмосковье укладку асфальтобетонного покрытия полностью завершили в 14 муниципальных образованиях. В этих муниципалитетах произвели ремонт свыше 420 дорог, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
"В муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие на 426 участках протяженностью более 400 километров. Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1,8 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, что составляет почти 90% от общего плана ремонта дорожной сети в этом году", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры.
Также Алексей Гержик уточнил, что еще продолжается ремонт 94 автомобильных дорог.
Лидерами по объему проведенных работ стали Сергиев Посад (51 участок длиной 89 километров), Ступино (42 участка длиной 60 километров), Мытищи (120 участков длиной 35 километров) и Шаховская (38 участков длиной 31 километр).
Как сообщил министр, на сегодняшний день заменили покрытие на 1435 участках муниципальных дорог протяженностью порядка 670 километров. Ремонт муниципальных дорог завершили в 52 городских округах, среди них Коломенский округ (59 участков длиной 21,8 километра), Воскресенский округ (52 участка длиной 17,4 километра), Красногорск (55 участков длиной 23 километра) и Долгопрудный (27 участков протяженностью 8,1 километра).
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 39 муниципальных образованиях Московской области отремонтировано 375 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысячи километров.