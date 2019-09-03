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РИА Новости

Житель Сочи задушил жену и спрятал тело в лесу

18:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который задушил жену и спрятал тело в лесу, заявив в полицию об ее исчезновении, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что 18 августа в полицию Сочи обратился местный житель и заявил о пропаже 46-летней супруги. Была организована доследственная проверка. Следователи установили, что муж был причастен к исчезновению жены. По версии следствия, в ночь на 16 августа супруги находились на пляже.
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"Со слов обвиняемого, там между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина стала оскорбительно выражаться в адрес его родственников и сообщила о том, что намеревается переехать в другой город. В ходе конфликта обвиняемый задушил супругу. После мужчина тело супруги перевез в лесистую местность, где оставил на склоне горы", - говорится в сообщении.
Тело погибшей женщины было найдено в ночь на воскресенье, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
"В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве супруги. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет РФСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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