В Пинъяо открылась Неделя международных обменов по культурному наследию

МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В древнем городке Пинъяо провинции Шаньси, который был включен в число объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО еще в 1997 году, 2 сентября открылась первая Неделя международных обменов по вопросам культурного наследия. В мероприятии принимают участие представители ведущих китайских и зарубежных вузов, в числе которых Пекинский университет, Университет Тунцзи, Национальный университет Сингапура, а также представители ряда мировых исследовательских организаций, в частности, НИИ всемирного наследия Азии и Тихоокеанского региона при ЮНЕСКО и другие.
В рамках Недели международных обменов планируется провести симпозиум, посвященный достижениям в области охраны культурного наследия, выставку креативных проектов культурного наследия Пинъяо и другие мероприятия.
Генсекретарь Архитектурного общества Китая Чжун Цзишоу выразил надежду, что это пробудит интерес у большего числа людей к защите культурного наследия и взаимодействию культур.