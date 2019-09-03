В Пинъяо открылась Неделя международных обменов по культурному наследию

В рамках Недели международных обменов планируется провести симпозиум, посвященный достижениям в области охраны культурного наследия, выставку креативных проектов культурного наследия Пинъяо и другие мероприятия.

Генсекретарь Архитектурного общества Китая Чжун Цзишоу выразил надежду, что это пробудит интерес у большего числа людей к защите культурного наследия и взаимодействию культур.