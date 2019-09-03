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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Пинъяо открылась Неделя международных обменов по культурному наследию

18:50 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр ИсаевГород Пинъяо
Город Пинъяо
© РИА Новости / Александр Исаев
МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В древнем городке Пинъяо провинции Шаньси, который был включен в число объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО еще в 1997 году, 2 сентября открылась первая Неделя международных обменов по вопросам культурного наследия. В мероприятии принимают участие представители ведущих китайских и зарубежных вузов, в числе которых Пекинский университет, Университет Тунцзи, Национальный университет Сингапура, а также представители ряда мировых исследовательских организаций, в частности, НИИ всемирного наследия Азии и Тихоокеанского региона при ЮНЕСКО и другие.
В рамках Недели международных обменов планируется провести симпозиум, посвященный достижениям в области охраны культурного наследия, выставку креативных проектов культурного наследия Пинъяо и другие мероприятия.
Генсекретарь Архитектурного общества Китая Чжун Цзишоу выразил надежду, что это пробудит интерес у большего числа людей к защите культурного наследия и взаимодействию культур.
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