Книга о ядерной безопасности опубликована китайским правительством

МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай придает важное значение прагматическим обменам и сотрудничеству с Францией, Соединенными Штатами, Россией, Японией, Республикой Корея и странами "Одного пояса и одного пути" в сфере ядерной безопасности. На это указывают авторы "Белой книги о ядерной безопасности", опубликованной 3 сентября в КНР.
Руководством страны подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в этой области, проведены совместные исследования, взаимные визиты на высоком уровне, обмены экспертными мнениями, консультации. Китай ратифицировал все международно-правовые документы в области ядерной безопасности и строго выполняет резолюции Совбеза ООН, поддерживает позитивные международные инициативы и участвует в их осуществлении.
Пекин одобряет укрепление надежности этой системы и центральную роль в ней МАГАТЭ, оказывая всестороннюю поддержку соответствующим учреждениям в областях политики, технологии и капитала.