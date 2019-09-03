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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Книга о ядерной безопасности опубликована китайским правительством

18:40 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 3 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай придает важное значение прагматическим обменам и сотрудничеству с Францией, Соединенными Штатами, Россией, Японией, Республикой Корея и странами "Одного пояса и одного пути" в сфере ядерной безопасности. На это указывают авторы "Белой книги о ядерной безопасности", опубликованной 3 сентября в КНР.
Руководством страны подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в этой области, проведены совместные исследования, взаимные визиты на высоком уровне, обмены экспертными мнениями, консультации. Китай ратифицировал все международно-правовые документы в области ядерной безопасности и строго выполняет резолюции Совбеза ООН, поддерживает позитивные международные инициативы и участвует в их осуществлении.
Пекин одобряет укрепление надежности этой системы и центральную роль в ней МАГАТЭ, оказывая всестороннюю поддержку соответствующим учреждениям в областях политики, технологии и капитала.
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