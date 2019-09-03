Книга о ядерной безопасности опубликована китайским правительством

Руководством страны подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в этой области, проведены совместные исследования, взаимные визиты на высоком уровне, обмены экспертными мнениями, консультации. Китай ратифицировал все международно-правовые документы в области ядерной безопасности и строго выполняет резолюции Совбеза ООН, поддерживает позитивные международные инициативы и участвует в их осуществлении.