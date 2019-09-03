Омский губернатор потребовал применить жесткие меры к "отравителям" воздуха

ОМСК, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал от представителей всех природоохранных структур жестких и скоординированных мер по выявлению и борьбе с предприятиями, загрязняющими воздух в Омске, сообщает облправительство.

Во вторник под руководством Буркова состоялось совещание, посвященное вопросам взаимодействия в области охраны атмосферного воздуха. Работа по выявлению предприятий, загрязняющих воздух в Омске, обсуждалась с представителями минприроды области, территориального отделения Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора, Обь-Иртышского УГМС, а также с общественниками и экологами.

По данным властей, в июле–августе в Центре экологического мониторинга и оперативного реагирования, созданного по инициативе главы региона, отметили значительный рост обращений жителей Омска с жалобами на выбросы предприятий: их было более 2,5 тысячи. На основании данных, полученных с помощью передвижной эколаборатории, в отношении одного из предприятий было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы".

"Мы объявили "отравителям" войну, и важно, чтобы ни одно ведомство "в окопах" не отсиживалось. Результат будет, только если мы выступим единым фронтом", - приводит правительство слова Буркова, отметившего, что для защиты интересов нужно действовать жестко, в том числе продолжать практику возбуждения уголовных дел.

При этом, по его словам, контролирующие органы должны тесно взаимодействовать с общественностью.

Губернатор отметил, что для решения экологических проблем недостаточно остановить одно-два предприятия. Всего в Омске зарегистрировано 4018 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, из них 1418 объектов подлежит федеральному государственному экологическому надзору, 2600 - региональному. Необходима системная работа, а не разовые акции отдельных ведомств, подчеркнул он.

"Если областное министерство природных ресурсов выявляет предприятие федерального надзора, оно зайти с проверкой туда не может. Только ваша лаборатория может зайти и сделать замеры, соответствует ли нормативам, которые были заявлены. Сегодня вся ответственность лежит на руководстве города и на правительстве области, а дубина-то у вас в руках. Нам нужно полное взаимодействие", - сказал Бурков, обращаясь к представителям департамента Росприроднадзора по СФО.