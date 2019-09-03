Никогда ранее не выставлявшуюся работу Россетти покажут в Британском музее

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Долгое время считавшаяся утерянной работа Данте Габриэля Россетти "Смерть Брюса Безжалостного" будет выставлена на этой неделе в Британском музее, сообщает The Guardian.
Необычную акварель художника, известного своими чувственными изображениями красоты и страсти, публика не видела с момента создания, о ее существовании было известно только по письменным источникам.
Она входила в частную коллекцию покойного историка искусства Джона Кристиана, которая была передана Британскому музею.
"Эта работа очень не похожа на то, к чему мы привыкли у Россетти, — рассказала Сюзанна Уолкер, куратор выставки в Британском музее. — Мы ждём от него влюблённых или красивых женщин, очень романтической эстетики".
На картине два рыцаря из легенд о короле Артуре, Динадан и Брюс Безжалостный, дерутся на ножах, а сзади у них повешенный и испуганная связанная женщина.