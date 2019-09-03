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РИА Новости
Культура

Никогда ранее не выставлявшуюся работу Россетти покажут в Британском музее

21:40 03.09.2019
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© Rossetti ArchiveКартина Данте Габриэля Россетти "Смерть Брюса Безжалостного" (1857-65)
Картина Данте Габриэля Россетти Смерть Брюса Безжалостного (1857-65)
© Rossetti Archive
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Долгое время считавшаяся утерянной работа Данте Габриэля Россетти "Смерть Брюса Безжалостного" будет выставлена на этой неделе в Британском музее, сообщает The Guardian.
Необычную акварель художника, известного своими чувственными изображениями красоты и страсти, публика не видела с момента создания, о ее существовании было известно только по письменным источникам.
Она входила в частную коллекцию покойного историка искусства Джона Кристиана, которая была передана Британскому музею.

"Эта работа очень не похожа на то, к чему мы привыкли у Россетти, — рассказала Сюзанна Уолкер, куратор выставки в Британском музее. — Мы ждём от него влюблённых или красивых женщин, очень романтической эстетики".

На картине два рыцаря из легенд о короле Артуре, Динадан и Брюс Безжалостный, дерутся на ножах, а сзади у них повешенный и испуганная связанная женщина.
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