Онлайн-марафон "Ночь выборов-2019" пройдет в формате экспертных дискуссий

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов-2019", посвященный итогам Единого дня голосования, пройдет в этом году 8 сентября в закрытом формате круглых столов и дискуссий между экспертами и политиками, сообщил глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев.

По его словам, в рамках марафона пройдут круглые столы, посвященные освещению выборов в СМИ и в новых каналах коммуникации, обновлению губернаторского корпуса и региональной повестки, иностранному вмешательству в выборы, системе сбора подписей и муниципальных фильтров, а также деятельности оппозиции и наблюдателей.

Кроме того, состоятся телемосты с площадками в Санкт-Петербурге и Уфе, представители ассоциации независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" ежечасно будут представлять сводки с данными о голосовании и экспертные комментарии о ситуации в регионах.

Как отметил Гусев, участие в марафоне примут лидеры всех российских партий или их представители, зарегистрированные и незарегистрированные кандидаты, эксперты, политтехнологи, а также представители СМИ, блогеры и авторы тематических телеграм-каналов.

Особенностью "Ночи выборов" в этом году станет закрытый формат мероприятия. По словам главы оргкомитета, марафон станет площадкой для тех, кто формирует политическую повестку в России, и каждый участник будет получать именное приглашение.

"Мы называем это "Для тех кто в теме" и приглашаем не тех, кто интересуется политикой, а тех, кто формирует политическую повестку. Поэтому мы делаем формат более камерным. Меньше людей, зато больше обсуждений. В этот раз мы хотим сделать круглые столы более интересными, яркими и более актуальными. У нас ставка не только на шоу, но на обсуждение главных тем российской политики, того, что происходит с выборами", – пояснил Гусев.

Он также сообщил, что все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию марафона на сайте проекта и в группах, посвященных "Ночи выборов" в основных социальных сетях.

Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, подобные мероприятия, независимо от формата проведения, способствуют повышению прозрачности политики и привлечению большего числа людей, в первую очередь молодежи, к теме выборов.