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РИА Новости

Творческая встреча с народным артистом России Владимиром Меньшовым

17:57 03.09.2019
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11 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом России Владимиром МЕНЬШОВЫМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, который состоится 17 сентября.
Российский режиссер – обладатель "Оскара" сыграл почти в сотне фильмов. При этом режиссерских работ у него всего пять, но каждая из них стала настоящим шедевром. Среди них – всем известные "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и, конечно же, "Москва слезам не верит". Эти фильмы смотрят десятки лет, и практически каждая фраза из них стала крылатой.
О творчестве, готовящихся съемках, о работе во ВГИКе с молодыми актерами и режиссерами расскажет юбиляр журналистам.

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