Творческая встреча с народным артистом России Владимиром Меньшовым

7

11 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом России Владимиром МЕНЬШОВЫМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, который состоится 17 сентября.