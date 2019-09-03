Творческая встреча с народным артистом России Владимиром Меньшовым

Российский режиссер – обладатель "Оскара" сыграл почти в сотне фильмов. При этом режиссерских работ у него всего пять, но каждая из них стала настоящим шедевром. Среди них – всем известные "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и, конечно же, "Москва слезам не верит". Эти фильмы смотрят десятки лет, и практически каждая фраза из них стала крылатой.
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О творчестве, готовящихся съемках, о работе во ВГИКе с молодыми актерами и режиссерами расскажет юбиляр журналистам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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