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РИА Новости

Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"

17:49 03.09.2019 (обновлено: 18:00 03.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбыкновенная игуана
Обыкновенная игуана
© РИА Новости / Максим Блинов
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Обыкновенная игуана. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главным героем петербургской площадки онлайн-марафона "Ночь выборов-2019", который пройдет в единый день голосования 8 сентября, станет игуана Варвара, которая определит самого слабого кандидата и съест его фигуру, сообщил председатель комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Главным героем, помимо нескольких площадок, будет игуана по имени Варвара, которая в назначенный час, примерно в 22.30, определит самого слабого кандидата и съест его как капусту. Совершенно жуткое зрелище... Она в хорошей форме, готовится к битве", - сказал Малькевич на пресс-конференции.
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В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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