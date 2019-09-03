Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главным героем петербургской площадки онлайн-марафона "Ночь выборов-2019", который пройдет в единый день голосования 8 сентября, станет игуана Варвара, которая определит самого слабого кандидата и съест его фигуру, сообщил председатель комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Главным героем, помимо нескольких площадок, будет игуана по имени Варвара, которая в назначенный час, примерно в 22.30, определит самого слабого кандидата и съест его как капусту. Совершенно жуткое зрелище... Она в хорошей форме, готовится к битве", - сказал Малькевич на пресс-конференции.