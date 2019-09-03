Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T17:45Z
https://ria.ru/20190903/1558217435.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151754/50/1517545009_0:117:1596:1014_1036x0_80_0_0_3610d3a61af8636b5792e5e869692f39.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Две трети котельных Хакасского Черногорска перешли на обслуживание СГК

17:45 03.09.2019
110
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота котельной
Работа котельной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) подписала договор аренды на обслуживание четырех котельных Черногорска в Хакасии, которые снабжают теплом около 30% городских объектов, говорится в сообщении СГК.
"Четыре из шести котельных Черногорска будущей зимой будут находиться на обслуживании Сибирской генерирующей компании. Накануне энергетики подписали договор аренды с собственником котельных №2, 7, 31 и ГПТУ. Они снабжают теплом около 30% городских объектов, включая жилые дома и социальные учреждения", - сообщает компания.
Энергокомпания, в рамках обязательств по подготовке котельных к зиме, проведет ревизию оборудования, если потребуется - ремонт, а также сформирует запас топлива, который должен своевременно пополняться. Кроме того, СГК урегулировала вопрос с задолженностью котельной № 2 за электроэнергию.
Как напоминает компания, кроме четырех котельных, в зоне ответственности СГК также находится около 150 километров трубопроводов теплосетей Черногорска и соседнего поселка Пригорск.
Красноярск, центр города
22 августа, 17:07Теплоснабжение
Ремонтная программа СГК в Красноярске выполнена на 66%
"На сегодня в городе угольщиков заменено более 1,5 километров трубопроводов и устранено почти 40 повреждений на тепловых сетях. Работы по подготовке системы теплоснабжения Черногорска к зиме продлятся ориентировочно до середины октября", - говорится в сообщении СГК.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеХакасия
Рекомендуем
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
РИА
Новости
Сливочное масло
Эксперты объяснили, почему в России подорожало сливочное масло
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор рассказал об объемах лесовосстановления в красноярской тайге
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Лента
новостей
Тепловая станция Некрасовка в Москве
"Юнипро" и "Интер РАО" забрали четыре ГВт по программе модернизации ТЭС
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
"Русгидро" открыла единый центр оплаты услуг ЖКХ в Уссурийске
Жаир Болсонару
Президент Бразилии хочет запретить "гендерную идеологию" в школах
Загрязнение воздуха
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Здание Министерства финансов Кипра в Никосии
В Минфине заявили, что Кипр больше не имеет задолженности перед Россией
Молодой человек работает за компьютером
В ОП РФ обсудили недопустимость приравнивания чиновников к госсимволам
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Арктика
Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики
Игорь Левитин
Левитин предложил вернуться к советской традиции массово заниматься спортом
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
Лента новостейМолния