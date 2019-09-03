Две трети котельных Хакасского Черногорска перешли на обслуживание СГК

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) подписала договор аренды на обслуживание четырех котельных Черногорска в Хакасии, которые снабжают теплом около 30% городских объектов, говорится в сообщении СГК.

"Четыре из шести котельных Черногорска будущей зимой будут находиться на обслуживании Сибирской генерирующей компании. Накануне энергетики подписали договор аренды с собственником котельных №2, 7, 31 и ГПТУ. Они снабжают теплом около 30% городских объектов, включая жилые дома и социальные учреждения", - сообщает компания.

Энергокомпания, в рамках обязательств по подготовке котельных к зиме, проведет ревизию оборудования, если потребуется - ремонт, а также сформирует запас топлива, который должен своевременно пополняться. Кроме того, СГК урегулировала вопрос с задолженностью котельной № 2 за электроэнергию.

Как напоминает компания, кроме четырех котельных, в зоне ответственности СГК также находится около 150 километров трубопроводов теплосетей Черногорска и соседнего поселка Пригорск.

"На сегодня в городе угольщиков заменено более 1,5 километров трубопроводов и устранено почти 40 повреждений на тепловых сетях. Работы по подготовке системы теплоснабжения Черногорска к зиме продлятся ориентировочно до середины октября", - говорится в сообщении СГК.