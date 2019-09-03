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РИА Новости

В Нальчике из-за обвала грунта погиб человек

17:29 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Человека засыпало во время земляных работ в Нальчике, он найден без признаков жизни, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Днем поступила информация о том, что при проведении земляных работ в Нальчике, по улице Лермонтова, произошел обвал грунта, в результате чего засыпало человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, спасатели достали пострадавшего из-под завалов без признаков жизни и передали следственно-оперативной группе.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.
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МЧС РФНальчикКабардино-БалкарияПроисшествия
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