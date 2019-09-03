В Нальчике из-за обвала грунта погиб человек

ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Человека засыпало во время земляных работ в Нальчике, он найден без признаков жизни, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Днем поступила информация о том, что при проведении земляных работ в Нальчике, по улице Лермонтова, произошел обвал грунта, в результате чего засыпало человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, спасатели достали пострадавшего из-под завалов без признаков жизни и передали следственно-оперативной группе.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.