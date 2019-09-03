Калужский губернатор обсудит расширение сотрудничества со странами Азии

КАЛУГА, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов станет участником деловой программы Восточного экономического форума, в частности, примет участие в бизнес-диалогах о расширении международного сотрудничества с рядом азиатских стран и проведет деловые переговоры, сообщило правительство региона.

В этом году девиз форума - "Дальний Восток - горизонты развития". Пленарное заседание пройдет с участием президента России Владимира Путина, одной из центральных тем его выступления станет ускорение развития Дальнего Востока.

"Калужскую область на форуме представят губернатор Анатолий Артамонов и его заместитель - руководитель представительства правительства области при правительстве РФ Владимир Потемкин", - говорится в сообщении.

В ходе панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков участники форума обсудят вопросы развития экономики, бизнеса, повышения качества жизни. В деловую программу также вошли бизнес-диалоги для рассмотрения направлений экономического сотрудничества с Японией, Индией, Китаем, Республикой Корея и странами АСЕАН.

"Анатолий Артамонов станет участником тематических сессий, на которых речь пойдет об инвестиционных возможностях российских регионов, развитии современных бизнес-моделей и внедрении в экономику информационных технологий. Губернатор примет участие в бизнес-диалогах о расширении международного сотрудничества с рядом азиатских стран, проведет деловые переговоры", - информирует региональное правительство.