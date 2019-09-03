Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T08:15Z
https://ria.ru/20190903/1558215574.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152130/65/1521306552_366:618:2908:2048_1036x0_80_0_0_9fbfab5f0ea85f66c206371e8a3796c1.jpg
РИА Новости
Калужская область

Калужский губернатор обсудит расширение сотрудничества со странами Азии

17:08 03.09.2019 (обновлено: 08:15 04.09.2019)
34
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов станет участником деловой программы Восточного экономического форума, в частности, примет участие в бизнес-диалогах о расширении международного сотрудничества с рядом азиатских стран и проведет деловые переговоры, сообщило правительство региона.
В этом году девиз форума - "Дальний Восток - горизонты развития". Пленарное заседание пройдет с участием президента России Владимира Путина, одной из центральных тем его выступления станет ускорение развития Дальнего Востока.
"Калужскую область на форуме представят губернатор Анатолий Артамонов и его заместитель - руководитель представительства правительства области при правительстве РФ Владимир Потемкин", - говорится в сообщении.
Калуга
23 августа, 17:45Калужская область
Калужская область вложит в 2020 году более двух млрд рублей в развитие села
В ходе панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков участники форума обсудят вопросы развития экономики, бизнеса, повышения качества жизни. В деловую программу также вошли бизнес-диалоги для рассмотрения направлений экономического сотрудничества с Японией, Индией, Китаем, Республикой Корея и странами АСЕАН.
"Анатолий Артамонов станет участником тематических сессий, на которых речь пойдет об инвестиционных возможностях российских регионов, развитии современных бизнес-моделей и внедрении в экономику информационных технологий. Губернатор примет участие в бизнес-диалогах о расширении международного сотрудничества с рядом азиатских стран, проведет деловые переговоры", - информирует региональное правительство.
Юбилейный V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019.
010000
Обсудить 0
Калужская областьВосточный экономический форумАнатолий АртамоновКитайКалужская областьВладивостокРоссияЭкономика
Рекомендуем
Биржевые торги в Китае
Биржи из Китая и России подписали соглашение о взаимопонимании
РИА
Новости
Владивосток
Пятый форум СМИ России и Китая проходит во Владивостоке
Москва принимает ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей
Москва принимает ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей
Руденя: в Верхневолжье реализуют агропроект за 18 млрд рублей
Руденя: в Верхневолжье реализуют агропроект за 18 млрд рублей
Лента
новостей
Корзина с красными яблоками
Тамбовщина поддержит сельское хозяйство и территории на 3 млрд рублей
Строительство объектов для Зимних Олимпийских игр 2022 в Чжанцзякоу
В Чжанцзякоу завершилось строительство 6 объектов зимней Олимпиады-2022
Китайские юани
Эксперт: экономика Китая в целом стабильна
Новорожденные в родильном доме
В Подмосковье документы для новорожденных теперь можно оформить в роддоме
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР встретился с представителями Общества российско-китайской дружбы
Китайский железнодорожный состав, прибывший из Чэнду в Варшаву
Из Кашгара в Урумчи и далее – доставка грузов из Синьцзяна
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
В Москве разработали устройство для контроля уровня мусора
Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников в одном из центров Точка роста в поселке Майский Прикубанского района КЧР
Темрезов: в новом учебном году в КЧР открылись 19 центров "Точка роста"
Конкурс Арт Вижн в рамках фестиваля Круг света
На конкурс "Арт Вижн" в рамках фестиваля "Круг света" поступило 129 заявок
Цветы и игрушки в бывшей 1-й Бесланской школе, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
В Северной Осетии почтили память погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани установят границы наиболее подтапливаемых территорий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
Лента новостейМолния