Путин поручил подготовить доклад о модернизации первичной медпомощи

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 20 сентября подготовить доклад о разработке принципов модернизации первичного звена здравоохранения, сообщается Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 20 сентября подготовить доклад о разработке принципов модернизации первичного звена здравоохранения, сообщается на сайте Кремля

Ряд поручений дан по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, прошедшего 20 августа.

"Правительству Российской Федерации разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Доклад – до 20 сентября 2019 года", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, к 30 ноября кабмин обеспечит проведение анализа состояния первичного звена здравоохранения, в том числе оценит уровень зарплаты медработников, оказывающих первичную помощь, и эффективность применяемых систем оплаты труда, а также степень износа медоборудования, транспорта и зданий медучреждений. Согласно поручениям, правительству необходимо до 10 января 2020 года организовать разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Доклады подготовить до 1 марта и 15 июля 2020 года.

"Представить предложения об источниках финансирования мероприятий, включенных в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения... а также об объемах финансирования таких мероприятий за счет средств федерального бюджета", - отмечается в тексте поручений.

По итогам совещания Путин поручил до 1 июля 2020 года законодательно закрепить требования к медорганизациям, претендующим на статус учреждения, внедряющего новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи, утвердить порядок определения степени их соответствия требованиям, создать механизм мотивации руководителей и медработников и установить административную ответственность за нарушение порядка и сроков предоставления данных из геоинформационной подсистемы.

Помимо этого, кабмину поручено законодательно закрепить за Росздравнадзором права на определение степени соответствия медицинских организаций требованиям и подтверждение степени соответствия, а также наделить полномочиями по контролю за своевременностью внесения в геоинформационную подсистему данных об объектах здравоохранения и проверке их достоверности.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: актуализацию нормативов и правил эксплуатации зданий медицинских организаций в целях определения сроков и объемов проведения их капитального ремонта и реконструкции; утверждение для каждого субъекта РФ предельной стоимости капитального ремонта объектов здравоохранения в расчете на один квадратный метр", - добавляется в перечне поручений.