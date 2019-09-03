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РИА Новости

Путин поручил подготовить доклад о модернизации первичной медпомощи

16:44 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 20 сентября подготовить доклад о разработке принципов модернизации первичного звена здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.
Ряд поручений дан по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, прошедшего 20 августа.
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"Правительству Российской Федерации разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Доклад – до 20 сентября 2019 года", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, к 30 ноября кабмин обеспечит проведение анализа состояния первичного звена здравоохранения, в том числе оценит уровень зарплаты медработников, оказывающих первичную помощь, и эффективность применяемых систем оплаты труда, а также степень износа медоборудования, транспорта и зданий медучреждений. Согласно поручениям, правительству необходимо до 10 января 2020 года организовать разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Доклады подготовить до 1 марта и 15 июля 2020 года.
"Представить предложения об источниках финансирования мероприятий, включенных в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения... а также об объемах финансирования таких мероприятий за счет средств федерального бюджета", - отмечается в тексте поручений.
По итогам совещания Путин поручил до 1 июля 2020 года законодательно закрепить требования к медорганизациям, претендующим на статус учреждения, внедряющего новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи, утвердить порядок определения степени их соответствия требованиям, создать механизм мотивации руководителей и медработников и установить административную ответственность за нарушение порядка и сроков предоставления данных из геоинформационной подсистемы.
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Помимо этого, кабмину поручено законодательно закрепить за Росздравнадзором права на определение степени соответствия медицинских организаций требованиям и подтверждение степени соответствия, а также наделить полномочиями по контролю за своевременностью внесения в геоинформационную подсистему данных об объектах здравоохранения и проверке их достоверности.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: актуализацию нормативов и правил эксплуатации зданий медицинских организаций в целях определения сроков и объемов проведения их капитального ремонта и реконструкции; утверждение для каждого субъекта РФ предельной стоимости капитального ремонта объектов здравоохранения в расчете на один квадратный метр", - добавляется в перечне поручений.
Путин также поручил наделить Минздрав полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование, и правом согласовывать кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта. Также правительству необходимо рассмотреть вопрос о создании механизма финансирования капремонта зданий медучреждений и оснащения их медицинским оборудованием. О результатах сообщить до 1 октября 2019 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Врач станции скорой медицинской помощи
20 августа, 19:20РИА Новости
Правительство разработает подходы к зарплате медиков первичного звена
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