В Москве восстановили движение поездов на оранжевой линии метро

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено и вводится в график после сбоя, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.
"Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба метрополитена сообщала в Twitter, что на Калужско-Рижской линии нет движения поездов на участке от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город". Отмечалось, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Спустя 20 минут пресс-служба подземки сообщила в Twitter, что движение поездов введено в график.