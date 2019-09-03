В Москве восстановили движение поездов на оранжевой линии метро

"Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба метрополитена сообщала в Twitter, что на Калужско-Рижской линии нет движения поездов на участке от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город". Отмечалось, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.