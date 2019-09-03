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РИА Новости

В Москве восстановили движение поездов на оранжевой линии метро

16:26 03.09.2019 (обновлено: 16:45 03.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Движение поездов на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено и вводится в график после сбоя, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.
"Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба метрополитена сообщала в Twitter, что на Калужско-Рижской линии нет движения поездов на участке от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город". Отмечалось, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Спустя 20 минут пресс-служба подземки сообщила в Twitter, что движение поездов введено в график.
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