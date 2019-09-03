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РИА Новости

В ОП РФ обсудили недопустимость приравнивания чиновников к госсимволам

16:15 03.09.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Общественной палате Российской Федерации обсудили, как трактование закона об оскорблении госсимволов и государства вылилось в то, что чиновники начали считать себя государственными символами. В рамках первого заседания рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета эксперты разобрали правоприменительную практику и реальные штрафы за оскорбление власти.

Чиновник – не государственный символ

Закон об ответственности за оскорбление государственных символов и институтов вступил в силу 29 марта 2019 года. С того момента нескольких граждан Российской Федерации уже успели оштрафовать за его нарушение.
Член ОП РФ и директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что, доводя до суда дела о резких комментариях в адрес чиновников, некоторые представители власти защищают собственное достоинство.

Не должны чиновники считать себя госсимволами, и нашим судам нужно учитывать, что конкретный чиновник и госсимвол – это две большие разницы", – сказал он.

По его словам, главным примером для политиков в таких ситуациях должно служить отношение президента России к негативным комментариям о себе.
"Он неоднократно говорил о том, что знает, как костерят его в интернете, но мы видим, как он спокойно на это реагирует. Мне кажется, это важный символ, важный знак для всех чиновников, как нужно достаточно вдумчиво и спокойно к этому относиться", – заключил Григорьев.
Мужчина сидит за компьютером
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Оскорбил или нет?

По словам члена ОП РФ и председателя Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, штрафы за оскорбления чиновников стали возможными из-за того, что законодательство уже есть, а правоприменительная практика только начинается.

Достаточно разнообразная правоприменительная практика складывается из непонимания, частичного непонимания или стремления отдельных местных начальников воспользоваться ситуацией в своих интересах", – сказал он.

Эксперты отметили, что наказание не всегда бывает заслуженным – Кирьянов вспомнил об одном из нашумевших случаев.
В июне 2019 года пользователь социальной сети Facebook сфотографировал на здании МВД надпись, оскорбляющую президента России, выложил ее на своей странице и сопроводил жалобой и негативным комментарием о том, что так делать нельзя.
После этого Ярославский областной суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
"Это, конечно, не имеет под собой правовой базы, поскольку оштрафованный гражданин как раз не имел умысла оскорбить Владимира Владимировича Путина. Он имел целью выложить чужой акт вандализма", – сказал Кирьянов.

Тем, кто хочет пожаловаться

Итогом первого заседания рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета стало решение о создании интернет-ресурса, через который неравнодушные граждане при участии Общественной палаты смогут загрузить краткую жалобу на оскорбление государственных символов и институтов.
Председатель комиссии ОП РФ Александр Малькевич заключил, что без участия общественности в исправлении перегибов на местах действия органов будут восприниматься враждебно.

Мы продолжим работу над созданием некоего одного окна для неравнодушных пользователей социальных сетей, потому что мы сейчас в дискуссии выяснили, что многие люди не до конца правильно понимают эту ситуацию по оскорблениям символов госвласти в сети", – сказал он.

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