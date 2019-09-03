ЕК и Британия обсуждают альтернативные договоренности по ирландской границе

БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия и Великобритания проводят переговоры на техническом уровне по вопросу Brexit, они ищут альтернативные договоренности по ирландской границе, сообщила Мина Андреева, представитель пресс-службы ЕК, которая отвечает от имени 27 остающихся в ЕС стран за выработку условий Brexit.

"Теперь есть переговоры, чего не было еще до (саммита) G7", - сказала она, отметив, что контакты идут на техническом уровне.

"Мы работаем над поиском альтернативных договоренностей по "бэкстопу", переговоры идут", - добавила Андреева.

При этом о каких-либо конкретных предложениях, которые обсуждаются сторонами, она не рассказала. Ранее Еврокомиссия неоднократно заявляла, что предложения по "бэкстопу" не должны идти вразрез с достигнутым договором о "разводе" страны и союза.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.

Власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме, Еврокомиссия пересматривать сам текст соглашения отказывается.