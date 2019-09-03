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РИА Новости

ЕК и Британия обсуждают альтернативные договоренности по ирландской границе

16:00 03.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия и Великобритания проводят переговоры на техническом уровне по вопросу Brexit, они ищут альтернативные договоренности по ирландской границе, сообщила Мина Андреева, представитель пресс-службы ЕК, которая отвечает от имени 27 остающихся в ЕС стран за выработку условий Brexit.
"Теперь есть переговоры, чего не было еще до (саммита) G7", - сказала она, отметив, что контакты идут на техническом уровне.
"Мы работаем над поиском альтернативных договоренностей по "бэкстопу", переговоры идут", - добавила Андреева.
При этом о каких-либо конкретных предложениях, которые обсуждаются сторонами, она не рассказала. Ранее Еврокомиссия неоднократно заявляла, что предложения по "бэкстопу" не должны идти вразрез с достигнутым договором о "разводе" страны и союза.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
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Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.
Власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме, Еврокомиссия пересматривать сам текст соглашения отказывается.
По словам Андреевой, выход Великобритании из ЕС без договора об условиях этого процесса является "весьма явной возможностью".
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Выход Британии из ЕвросоюзаБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияИрландияВ мире
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