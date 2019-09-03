Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

КАИР, 3 сен - РИА Новости. Состав нового правительства будет обнародован в течение 48 часов, сообщил во вторник официальный представитель правящего в стране Суверенного совета Мухаммед аль-Фекки в коммюнике по итогам заседания Совета с участием нового премьера Абдаллы Хамдука.

"В течение 48 часов будет объявлено новое правительство", - сказал аль-Фекки.

Неделю назад 27 августа оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" представила список кандидатов на министерские посты в правительстве нового премьера Судана.

На каждую министерскую должность предлагается три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств должны будут определить суданские военные.

По словам представителя Суверенного совета, задержка в формировании кабинета министров "связана со стремлением обеспечить наиболее широкое представительство суданских провинций и разных поколений".

Новый премьер Судана был приведен к присяге в 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.

Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами.