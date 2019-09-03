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РИА Новости
Ситуация в Судане

Состав правительства Судана обнародуют в течение 48 часов

15:58 03.09.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 3 сен - РИА Новости. Состав нового правительства будет обнародован в течение 48 часов, сообщил во вторник официальный представитель правящего в стране Суверенного совета Мухаммед аль-Фекки в коммюнике по итогам заседания Совета с участием нового премьера Абдаллы Хамдука.
"В течение 48 часов будет объявлено новое правительство", - сказал аль-Фекки.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
21 августа, 14:36Ситуация в Судане
Члены суверенного совета Судана принесли присягу
Неделю назад 27 августа оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" представила список кандидатов на министерские посты в правительстве нового премьера Судана.
На каждую министерскую должность предлагается три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств должны будут определить суданские военные.
По словам представителя Суверенного совета, задержка в формировании кабинета министров "связана со стремлением обеспечить наиболее широкое представительство суданских провинций и разных поколений".
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
17 августа, 22:06РИА Новости
Лидер военного совета Судана станет главой высшего органа власти
Новый премьер Судана был приведен к присяге в 21 августа. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами.
В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
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