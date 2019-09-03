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РИА Новости

Эксперты из WWF раскритиковали планы по разработке торфяников на Камчатке

15:56 03.09.2019
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© РИА Новости / Александр Селиванов / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Александр Селиванов
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Лес. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Разработка месторождения торфа на западе Камчатки может привести к уничтожению уникальных болот, увеличению выбросов СО2 и усилению паводков, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Ранее губернатор Камчатки Владимир Илюхин дал поручение оценить риски и перспективы проекта разработки Митогинского месторождения торфа, в которое собираются вложить деньги китайские инвесторы. Он отметил, что в этом районе расположены рыболовные участки и нерестовые реки, а также заявил, что интересы рыбопромышленного комплекса будут в этом случае приоритетными. При этом глава Усть-Большерецкого района, где планируется реализация проекта, в ответ на беспокойство камчатских ученых заявлял, что разработка торфяников никак не отразится на популяции лосося и даст региону новые дешевые источники энергии.
"При осушении болот происходит окисление углерода, ранее связанного в торфе, и выброс в атмосферу углекислого газа. Эмиссия метана с поверхности дренажных каналов на осушенных торфяниках также может быть весьма значительной. Увеличение концентрации в атмосфере этих парниковых газов связывают с проблемой глобального изменения климата. И это еще один негативный фактор разработки торфяных месторождений, помимо утраты экосистемных услуг, таких как защита от паводков, очищение воды", - считает координатор проектов Российской программы Wetlands International (международная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на сохранение и восстановление водно-болотных угодий) Ирина Каменнова, слова которой приводятся в сообщении.
По мнению директора Камчатского/Берингийского регионального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергея Рафанова, болота регулируют сток и сдерживают эрозию почвы. Утрата болот потребует дополнительных затрат в сооружения, которые будут "работать" вместо болот.
Трубы
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Эксперты WWF России также отмечают, что при разработке месторождения вода из болот будет сброшена в притоки реки Амчигача, в русле которой находятся нерестилища кижуча и горбуши.
"Трудно предсказать, как изменение химического состава повлияет на стада тихоокеанских лососей, хоминг (способность лососей возвращаться на нерест в ту реку, в которой они родились) которых основан на хеморецепции (способности лососей воспринимать химический состав воды)", - говорится в сообщении.
Как уточняет WWF России, Митогинское месторождение торфа находится на Западе Камчатки, вблизи мыса Левашова, в семи километрах севернее Усть-Большерецка. Площадь месторождения приближается к 50 тыс. гектаров. Глубина торфяной залежи составляет от 2 до 7 метров. Общий объем запасов оценивается в 245 млн тонн. Оценка перспектив его разработки уходит корнями еще в сороковые годы прошлого века.
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WWFКамчаткаОбщество
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