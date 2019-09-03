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РИА Новости

Пресс-конференция о 10 сезоне Патриаршей литературной премии

15:47 03.09.2019
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17 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная 10-му юбилейному сезону Патриаршей литературной премии. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ;
- президент Российской государственной библиотеки, член Палаты попечителей Патриаршей литературной премии Виктор ФЕДОРОВ.

В рамках мероприятия речь пойдет об особенностях этого премиального сезона. Будет также затронута тема сотрудничества Русской Православной Церкви и писательского сообщества.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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