Пресс-конференция о 10 сезоне Патриаршей литературной премии

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17 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная 10-му юбилейному сезону Патриаршей литературной премии. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".