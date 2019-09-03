В Российской трехсторонней комиссии обсудят идею сокращения рабочей недели

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели вошло в Единый план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) на II полугодие 2019 года.

Как отмечается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, в ноябре пройдет рассмотрение материалов в рабочих группах РТК. Уточняется, что за подготовку материалов к консультациям отвечают Минтруд, Минэкономразвития, общероссийские объединения профсоюзов и работодателей, а также несколько рабочих групп РТК.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.