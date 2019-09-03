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РИА Новости

В Российской трехсторонней комиссии обсудят идею сокращения рабочей недели

15:44 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели вошло в Единый план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) на II полугодие 2019 года.
Как отмечается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, в ноябре пройдет рассмотрение материалов в рабочих группах РТК. Уточняется, что за подготовку материалов к консультациям отвечают Минтруд, Минэкономразвития, общероссийские объединения профсоюзов и работодателей, а также несколько рабочих групп РТК.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Офисный работник
30 августа, 16:53РИА Новости
Опрос показал, сколько россиян одобряют четырехдневную рабочую неделю
9520214
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